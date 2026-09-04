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МОСИНФОРМ

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Стартовал масштабный эколого-просветительский фестиваль «Цвети, Москва!»

Стартовал масштабный эколого-просветительский фестиваль «Цвети, Москва!»

В ботаническом саду «Аптекарский огород» 4 сентября в 15:00 откроется эколого-просветительский фестиваль «Цвети, Москва!».

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