Дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере: правительство утвердило новый закон Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной 14 декабря, правительство России утвердило постановление о введении дополнительных надбавок к зарплате для сотрудников федеральных учреждений, находящихся на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях.
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