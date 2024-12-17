Дополнительные надбавки к зарплате на Крайнем Севере: правительство утвердило новый закон Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной 14 декабря, правительство России утвердило постановление о введении дополнительных надбавок к зарплате для сотрудников федеральных учреждений, находящихся на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях.