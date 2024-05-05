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«Интер» Месси лидирует в МЛС после 4 побед подряд с общим счетом 16:6

Клуб из Флориды разгромил «Нью-Йорк Ред Буллс» (6:2) в матче регулярного чемпионата. В предыдущих матчах «Интер» обыграл «Спортинг Канзас Сити» (3:2), «Нэшвилл» (3:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (4:1).

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