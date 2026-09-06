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Царьград

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Слюсарь возобновил движение поездов в Ростовской области

Слюсарь возобновил движение поездов в Ростовской области

В Ростовской области восстановлено движение поездов после инцидента с беспилотником. По сообщению губернатора Юрия Слюсаря, с 9:40 [мск] составы движутся в обычном порядке, несмотря на недавние задержки из семи поездов.

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