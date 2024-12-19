Раздельное обучение мальчиков и девочек - жизненная необходимость! Чтобы не уставали друг от друга

ВЦИОМ: восемь из десяти браков в РФ в 2024 году распадалисьРоссия вышла на третье место в мире по числу разводов, рассказала советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова МОСКВА, 18 декабря.
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