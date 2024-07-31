В сопровождающем первых лиц государства батальоне ГИБДД инспектор торговал должностями

В Москве инспектор элитного батальона по обеспечению беспрепятственного и безопасного проезда автомобилей центра специального назначения ГИБДД МВД задержан за продажу коллеге места в батальоне за 400 тысяч рублей.
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