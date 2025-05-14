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Два видео – два разных конца историй с осквернением священного на День Победы

В России пойманные таджикские мальчики, топтавшиеся на Георгиевской ленте, вместе с родителями что-то блеют на камеру – никому не нужные извинения, в которые никто не верит, которые ничего в них не изменят и от которых уже тошно.

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