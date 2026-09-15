Петровский парк
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Петровский парк

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Жителей района Аэропорт пригласили на фотовыставку в честь 70-летия Дня строителя

На севере Москвы, в парке «Ходынское поле» открылась фотовыставка, посвященная 70-летию Дня строителя.

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