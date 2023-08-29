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Левандовски о «Барсе»: «Иногда у нас недостаточно игроков атаки, у меня нет поддержки. От «Барсы» ждут не только побед, но и атакующего футбола»

Левандовски о «Барсе»: «Иногда у нас недостаточно игроков атаки, у меня нет поддержки. От «Барсы» ждут не только побед, но и атакующего футбола»

«Мы – «Барса», от нас ждут не только побед, но и хорошего атакующего футбола. В последнее время все было не так, как должно быть, поэтому мы изо всех сил старались создавать больше моментов в матчах.

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