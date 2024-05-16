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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Абрахам об Азаре: «На тренировках он не особо напрягался, но в игре становится зверем, совершенно другим игроком. Эден – лучший, с кем я играл»

– Лучший игрок, с которым вы играли? – Лучший – Эден Азар. То, что он мог делать с мячом. На тренировках он не особо напрягался, но в игре становится зверем, совершенно другим игроком, – сказал бывший нападающий «Челси».

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