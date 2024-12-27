Иван

Третий предатель родины СССР и народа России...после початка кукурузного и пятнистой иуды, причём замете первые двое были хохлами тупыми и разрушителями всего того что построили и выстрадали все народы СССР с товарищем Сталиным, которого отравил под шумок Иосифа Виссарионовича початок хохлядский хрущёв....