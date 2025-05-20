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Аргументы недели

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Заявления о дефиците рабочей силы это миф? Тогда чья это игра и каковы в ней ставки?

Заявления о дефиците рабочей силы это миф? Тогда чья это игра и каковы в ней ставки?

Заявления о критическом дефиците рабочей силы в России всё чаще звучат в публичном пространстве. Однако, как утверждают некоторые эксперты, эта картина может быть существенно искажена.

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Комментарии
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Александр
Опять эти,якобы,эксперты.Матвеев с Катасоновым. Что-то не стремятся они дефицит кадров личным примером покрывать.
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6 час.
Alex Nемо
Любого кто верещит о необходимости мигрантов в России нужно немедленно брать на контроль и проверять его по полной программе - налоги, принадлежность к русофобским и террористическим организациям. Почему? 1. Мигранты выгодны тем что работают в большинстве своем за наличку, то есть не платятся налоги ни мигрантом, ни его работодателем, чем наносится огромный ущерб экономике страны. Помнится уже даже звучала цифра в 3 триллиона рублей по недополученным налогам в госказну только за 2023 год. 2. Присутствие мигрантских семей опустошает бюджет программ по социальной помощи РФ, поскольку сами они налоги не платят, а вот на учёт по всем возможным программам социальной помощи они в первых рядах. И зачастую коррупционные схемы там задействованы очень плотно! 3. Нет контроля кто именно пересекает границу РФ. Данные от МВД республик в лучшем случае поступают либо с запозданием, либо попросту сфабрикованные. Проверить если въехавший действительно например таджик практически не возможно, поскольку имеются только данные паспорта. А получить паспорт в Таджикистане стоит от 100 баксов на человека. Для афганцев эта услуга несколько дороже, но сути это не меняет. То есть повторю то, что большинству, не предвзято видящих ситуацию людей, давно известно, из Афганистана через Узбекистан и Таджикистан в Россию выдавливается криминал и ваххабиты (террористы). Кто и с какой целью их переправляет в Россию понятно, не понятно почему в России находятся те кто им помогает. И таких людей жизненно необходимо выявлять и изолировать, пока ещё есть время и количество террористов не превысило минимальный порог, нужный для создания серьёзных проблем. В таджикистане, в 1990-ом -1998-ом годы, они устроили гражданскую войну после того как их количество перешагнуло 10% рубеж...
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4 час.
Валентина Бунина
Очень точное определение происходящего &quot;Диверсия&quot;. Кому она выгодна?
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3 час.
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