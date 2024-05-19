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Tasnim: экипаж вертолета с Раиси на борту после жёсткой посадки вышел на связь

Tasnim: экипаж вертолета с Раиси на борту после жёсткой посадки вышел на связь

Экипаж вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту после жесткой посадки самостоятельно вышел на связь.

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