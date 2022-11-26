Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Сушинский о Хабибулине в «Авангарде»: «Почему не доверяли мне или Волкову, а ему вдруг полное доверие? При Крылове свободы ни у кого не будет»

Максим Сушинский высказался о назначении Рашида Хабибулина генменеджером «Авангарда».  Председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов на днях заявил, что полностью доверяет Хабибулину.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх