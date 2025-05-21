В Московской и Рязанской областях сбили 9 беспилотников

Всего в период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаМинобороны РФ информирует, что в период с 20:00 20 мая до 04:05 21 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: ▪️ 41 БпЛА - над территорией Брянской области,▪️ 37 БпЛА - над территорией Орловской области,▪️ 31 БпЛА - над территорией Курской области,▪️ шесть БпЛА - над территорией Московского региона,▪️ пять БпЛА - над территорией Владимирской области,▪️ три БпЛА - над территорией Рязанской области, ▪️ по одному БпЛА - над территориями Белгородской, Тульской, Калужской областей и над акваторией Черного моря.