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В Приморском крае паспорта граждан РФ вручили десяти переселенцам с Украины

Начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Находкинскому городскому округу подполковник полиции Ольга Томилина в торжественной обстановке вручила российские паспорта 10 переселенцам, прибывшим в Приморье с Украины.

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