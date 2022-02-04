Депутат Рады Кива: Зеленский готовит провокацию в Донбассе, чтобы начать войну с Россией

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.