Депутат Рады Кива: Зеленский готовит провокацию в Донбассе, чтобы начать войну с Россией

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива заявил в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский может решиться при помощи Запада на провокацию в Донбассе, которая, вероятно, станет причиной масштабной войны на территории страны.
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