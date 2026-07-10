Цифровая трансформация ТЭК: эксперты ТПП РФ обсудили искусственный интеллект, цифровые двойники и переход от пилотов к промышленному внедрению

10 июля 2026 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось заседание Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса и Ассоциации инновационных предприятий в энергетике «Энергоинновация» на тему «Цифровая трансформация ТЭК».
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