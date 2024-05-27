54 человека попали в больницу с подозрением на клещевой энцефалит

В Новосибирске растет число попавших в больницу из-за укуса клещей. В понедельник, 27 мая, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области глава областного Минздрава Константин Хальзов назвал число укушенных клещами за отчетную неделю жителей региона: 3515 человек.