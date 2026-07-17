Крупнейшую в мире ИИ-модель с открытым исходным кодом и 2,8 трлн параметров представили в Китае

Открытая модель Kimi K3 нацелена на программирование, науку и сложные исследованияКитайская компания Moonshot AI представила новую модель искусственного интеллекта Kimi K3, которая, по заявлению разработчика, стала крупнейшей ИИ-моделью в мире с открытым исходным кодом.