Крупнейшую в мире ИИ-модель с открытым исходным кодом и 2,8 трлн параметров представили в Китае

Открытая модель Kimi K3 нацелена на программирование, науку и сложные исследованияКитайская компания Moonshot AI представила новую модель искусственного интеллекта Kimi K3, которая, по заявлению разработчика, стала крупнейшей ИИ-моделью в мире с открытым исходным кодом.
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