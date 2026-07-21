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Медицина 2.0

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Вкусно и полезно: соки с калием помогают снижать высокое давление

Вкусно и полезно: соки с калием помогают снижать высокое давление

Морковный, гранатовый, томатный и другие соки с калием могут быть полезными в борьбе с гипертонией. Гипертония, характеризуемая постоянно высоким кровяным давлением, является одним из самых распространенных заболеваний, повышающих риск ранней смерти от последствий сердечных приступов и инсультов.

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