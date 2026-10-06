Массированная атака дронов на Москву: Киев пытался перегрузить российскую ПВО Киевский режим предпринял очередную попытку прорваться к Москве, о массированной атаке украинских беспилотников сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
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