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Калужские новости

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Заключенные будут изготавливать новогодние игрушки в Калужской области

Заключенные будут изготавливать новогодние игрушки в Калужской области

Исправительная колония №4 в Медыни займется праздничным проектом: осужденные изготовят новогодние инсталляции для БоровскаИсправительная колония №4 в Медыни займется праздничным проектом: осужденные изготовят новогодние инсталляции для Боровска.

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