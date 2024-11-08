Заключенные будут изготавливать новогодние игрушки в Калужской области

Исправительная колония №4 в Медыни займется праздничным проектом: осужденные изготовят новогодние инсталляции для БоровскаИсправительная колония №4 в Медыни займется праздничным проектом: осужденные изготовят новогодние инсталляции для Боровска.
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