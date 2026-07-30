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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Советник «ПСЖ» Кампуш о скаутинге: «Мне приходится маскироваться: темная одежда, шляпы, даже накладные усы. Игроки, которых я просматриваю, не должны знать, что я на стадионе»

Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш рассказал, что порой ему приходится скрываться, чтобы наблюдать за потенциальными новичками на матчах.

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