С точки зрения аюрведы все болезни подразделяются на пять видов

Карпов Илья

Да, в медицине надо многое пересмотреть, переосмыслить. Можно и рассматривать, как одни заболевания могут препятствовать другим болезням. Ну, как болеющие подагрой, крайне редко болеют болезнью Альцгеймера и наоборот. Бывает, что рожистое воспаление кожи может приводить к излечению от лейкоза и пр. Таких примеров очень много. Это надо пытаться понимать, увидеть механизмы таких явлений. Но НАДО ОПИРАТЬСЯ НА НАУКУ, ее последние достижения, а не на дремучие представления эдакого СТАРИКА ХОТТАБЫЧА. Да и чего далеко ходить, еще чуть больше столетия в медицине использовали и метиловый спирт и различные наркотики, типа морфина, не понимая их вредного воздействия. Надо жить и ДУМАТЬ о настоящем. Здесь еще больше интересного и загадочного. Чем больше знаний - тем больше интересных загадок.