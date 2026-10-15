Объединенный пресс-центр учений ОДКБ В рамках учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2026", которые проходят в Белоруссии, миротворцы отработали отражение атаки на колонную с гуманитарным грузом.