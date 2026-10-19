“Former Sen. Joe Manchin (I-WV) is traveling to Maine this week to campaign with Republican Sen. Susan Collins, according to details shared first with Semafor,” Semafor reports.
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