© Inna Varenytsia/ReutersНа частной территории под Варшавой упал военный беспилотник. Об этом рассказала представитель местной полиции Марта Суловская, передает РИА Новости.
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