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Увидят ли россияне Трампа на Красной площади 9 мая?

Увидят ли россияне Трампа на Красной площади 9 мая?

  Президенту США политически выгодно принять приглашение Москвы, а уж какая компания соберется на Мавзолее! Отказ приглашать Россию на церемонию, посвящённую освобождению концлагеря Освенцим (Аушвиц) — это позор, заявил Владимир Путин.

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Комментарии
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юф
юра федулов
А он, этот вражина, тебе, автор, нужен в день нашей Победы?
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4 час.
АХ
Александр Харченко
В гробу они его увидят
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2 час.
Александр Батт
Делать ему там нечего.
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1 час.
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