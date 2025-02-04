Увидят ли россияне Трампа на Красной площади 9 мая?

Президенту США политически выгодно принять приглашение Москвы, а уж какая компания соберется на Мавзолее! Отказ приглашать Россию на церемонию, посвящённую освобождению концлагеря Освенцим (Аушвиц) — это позор, заявил Владимир Путин.