Происшествия

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Председатель СК России поручил изучить доводы граждан о незаконной застройке на территории Москвы

Председатель СК России поручил изучить доводы граждан о незаконной застройке на территории Москвы

В телевизионном сюжете на федеральном телеканале жители многоквартирных домов одного из районов Москвы жалуются, что в их дворах возводят два торговых центра.

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