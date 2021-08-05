"Вы все мне должны!"

Моя двоюродная сестра с детства живёт под лозунгом: «Наглость — второе счастье». В замужестве, естественно, она вела себя ничуть не лучше: она считала что родственники мужа должны носить её на руках и выполнять все прихоти по первому требованию.
Моя двоюродная сестра с детства живёт под лозунгом: «Наглость — второе счастье». В замужестве, естественно, она вела себя ничуть не лучше: она считала что родственники мужа должны носить её на руках и выполнять все прихоти по первому требованию.
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