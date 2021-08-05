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"Вы все мне должны!"

"Вы все мне должны!"

Моя двоюродная сестра с детства живёт под лозунгом: «Наглость — второе счастье». В замужестве, естественно, она вела себя ничуть не лучше: она считала что родственники мужа должны носить её на руках и выполнять все прихоти по первому требованию.

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Михаил_
"дядя, ВПЕРВЫЕ в жизни, порывался всыпать ремня дочери" -- это следовало делать в детстве и почаще, чтобы вырастить достойную дочь, а теперь уж поздно -- сам виноват.
Vera Dobryagina
Ничего, жизнь обломает. "Страдалица" от всех получит отлуп, тогда может задумается.
Танюша Милая
Уже получила . Но , не задумалась . Такие люди не меняются . Горбатого могила исправит .
Анна Эржибова
мда мда :)
Владимир Eвтушенко
Не раз в жизни встречал таких. Слава Богу, меня это не коснулось.

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