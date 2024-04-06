ТСН: В Хмельницкой области произошли взрывы

Серия мощных подрывов в утренний период раздалась на территории Хмельницкой области. Сведения об этом распространяют журналисты местного телевизионного канала ТСН, обращая внимание на то, что областные власти не высказывались о происходящем.
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