Бежавшие в Израиль звёзды шоу-бизнеса сутки молчали, боясь поддержать ЦАХАЛ

Сутки молчали бежавшие из России звёзды шоу-бизнеса. Вероятно, затем получили вежливый пинок. А дальше начались заявления…Постаревший певец Андрей Макаревич* сказал, что не хотел бы хвастаться успешными концертами, но уже "завершил тур по Германии" и скоро отправится в Лондон.