Голикова заявила о снижении в РФ числа женщин репродуктивного возраста

Тенденция снижения в России числа женщин репродуктивного возраста имеет долгосрочный характер. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии Дня национальных приоритетов «Семья».
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