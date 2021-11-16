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Депутат – о дополнении QR-кодов фотографиями: Это реакция системы на массовость подделок

Депутат – о дополнении QR-кодов фотографиями: Это реакция системы на массовость подделок

Сертификаты о вакцинации от СOVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей. Об этом рассказали СМИ, по их информации, этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, в дискуссии также принимали участие представители Минздрава.

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