Депутат – о дополнении QR-кодов фотографиями: Это реакция системы на массовость подделок

Сертификаты о вакцинации от СOVID-19 могут дополнить фотографиями их получателей. Об этом рассказали СМИ, по их информации, этот вопрос обсуждался в конце прошлой недели в Минцифры, в дискуссии также принимали участие представители Минздрава.