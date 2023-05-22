РВ: стратегическая авиация ВКС России поднялась в небо и направилась к границам Украины

Стратегические подразделения ВКС России поднялись в ночное небо и направились к украинской границе. Информацию об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на мониторинговые ресурсы, связанные с разведкой Украины.
Стратегические подразделения ВКС России поднялись в ночное небо и направились к украинской границе. Информацию об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», ссылаясь на мониторинговые ресурсы, связанные с разведкой Украины.
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