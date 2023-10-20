Продолжается строительство завода по производству газобетона

О ходе работ в видесюжете компании КСМ рассказал главный инженер проекта Строительства первого в Карелии завода по производству автоклавного газобетона началось в июле текущего года, а его запуск запланирован на осень 2024 года.
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