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«Миннесота» вышла вперед в серии с «Вегасом» (2-1), выиграв 2 матча подряд с одинаковым счетом 5:2. У Капризова дубль в 3-й игре

«Миннесота» вышла вперед в серии с «Вегасом» (2-1), выиграв 2 матча подряд с одинаковым счетом 5:2. У Капризова дубль в 3-й игре

После поражения в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли (1:4) «Уайлд» выиграли два матча подряд с одинаковым счетом 5:2.

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