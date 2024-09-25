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В Венгрии призвали Запад немедленно начать переговоры с Россией

В Венгрии призвали Запад немедленно начать переговоры с Россией

Венгрия выступает за немедленное прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров с Россией. С соответствующим призывом к странам Запада на общих дебатах в рамках Генеральной Ассамблеи ООН выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

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