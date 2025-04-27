ЦТАК: деятельность военных КНДР в России отвечает международному праву

Деятельность военных Северной Кореи на территории России соответствует международному праву. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК).
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