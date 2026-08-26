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Суть Событий

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Трамп назвал поездку главы ЦРУ в Москву "рутинной", но почему в таком случае уклонился от деталей?

Трамп назвал поездку главы ЦРУ в Москву "рутинной", но почему в таком случае уклонился от деталей?

Президент США Дональд Трамп прокомментировал визит Россию директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Он назвал поездку "отчасти рутинной", косвенно связал ее с урегулированием на Украине, и лишь отметил, что из нее "может что-то получиться".

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