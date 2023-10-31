iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

«Лада Аура», «Лада Искра», «е-Ларгус» и «В+Кросс» — АвтоВАЗ подтвердил планы на два года

«Лада Аура», «Лада Искра», «е-Ларгус» и «В+Кросс» — АвтоВАЗ подтвердил планы на два года

Максим Соколов, президент «АвтоВАЗа», подтвердил планы «АвтоВАЗа» на ближайшие два года, включая запуск четырех новых моделей, таких как седан бизнес-класса «Лада Аура», массовый легковой автомобиль «Лада Искра», грузопассажирский электромобиль «е-Ларгус» и городской кроссовер «В+Кросс» на платформе «Веста».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх