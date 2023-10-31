«Лада Аура», «Лада Искра», «е-Ларгус» и «В+Кросс» — АвтоВАЗ подтвердил планы на два года

Максим Соколов, президент «АвтоВАЗа», подтвердил планы «АвтоВАЗа» на ближайшие два года, включая запуск четырех новых моделей, таких как седан бизнес-класса «Лада Аура», массовый легковой автомобиль «Лада Искра», грузопассажирский электромобиль «е-Ларгус» и городской кроссовер «В+Кросс» на платформе «Веста».