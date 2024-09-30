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Царьград

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Молдавский ЦИК все-таки решил открыть в России к выборам пять избирательных участков, а не два

Молдавский ЦИК все-таки решил открыть в России к выборам пять избирательных участков, а не два

В стране разразился скандал, власть была обвинена в том, что препятствует волеизъявлению своих же граждан, проживающих в России.

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