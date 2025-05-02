Власти ДНР: украинские войска 15 раз обстреляли территорию республики за сутки

Украинские войска 15 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики за прошедшие сутки. Об этом сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
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