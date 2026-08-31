"Шило на мыло": в ВСУ сменили комбрига за провал обороны, расстрелы и коррупцию

Командование 10-го армейского корпуса ВСУ сняло с должности командира 41-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Дзюбу из-за потери доверия и краха оборонительных рубежей в Харьковской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах .