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Царьград

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Байден перепутал с бассейном зал для брифинга в Белом доме

Байден перепутал с бассейном зал для брифинга в Белом доме

Очередная оговорка президента США Джо Байдена – он перепутал с бассейном зал для брифинга в Белом доме.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Любимый напиток старика Байдена
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18 час.
Бендер Задунайский
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18 час.

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