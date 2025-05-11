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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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IBU: «Выборы главы МОК не повлияли на ситуацию с допуском россиян и белорусов. Их участие невозможно, пока продолжается конфликт на Украине»

20 марта на выборах главы Международного олимпийского комитета (МОК) победила экс-пловчиха из Зимбабве Кирсти Ковентри.

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