Сильнейших ученых определили эксперты РАН и СПбГУ

Лучших математиков страны в возрасте до тридцати лет наградили в Санкт-Петербурге. Лауреатами ежегодной премии "Математическая прогрессия" стали авторы прорывных исследований и победители международных конкурсов – 86 студентов и аспирантов из разных регионов страны.
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