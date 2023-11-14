«Все бегут, и я бегу…» Станет ли дезертирство концом ВСУ?

Провал грандиозного (а, вернее, распиаренного в грандиозных масштабах) «контрнаступа» ВСУ стал тем переломным моментом, после которого в стране все громче начали говорить о колоссальных внутренних проблемах далеко не славного «вийська», которое долгое время (практически с начала СВО) было вне критики.