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«Все бегут, и я бегу…» Станет ли дезертирство концом ВСУ?

«Все бегут, и я бегу…» Станет ли дезертирство концом ВСУ?

Провал грандиозного (а, вернее, распиаренного в грандиозных масштабах) «контрнаступа» ВСУ стал тем переломным моментом, после которого в стране все громче начали говорить о колоссальных внутренних проблемах далеко не славного «вийська», которое долгое время (практически с начала СВО) было вне критики.

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