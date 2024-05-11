Пушилин заявил, что пока нет точных данных о войсках Франции на стороне ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в настоящий момент не располагает подтверждёнными данными об участии в боевых действиях на стороне украинских военных регулярных войск Франции.
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